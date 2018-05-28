其士國際(00025-HK)5.16億購美國10項安老院舍

其士國際(00025-HK)公布，轉讓人JFCapital,LLC於2月14日斥現金代價為6575萬美元(約5.16億港元)收購包括位於美國的10項安老院舍物業。上周五，JFCapital與公司間接全資附屬公司NE4Lexington,LLCNM4CountryClub,LLC、NM4RioRancho,LLC、NV4Cheyenne,LLC、OR4ChestnutLane,LLC、OR4Hermiston,LLC、OR4ParkPlaceTigard,LLC、WA4EnglewoodHeights,LLC、WA4MosesLake,LLC及WA4SouthHill,LLC，轉讓收購協議及託管協議項下的一切權利，業權及權益。交易金額也是6575萬美元(約5.16億港元)。

該等物業提供合共約1060個單位，總可出租面積逾45萬平方呎。根據該等賣方所提供的資料，該等物業的過往整體平均入住率超過70%。緊隨完成後，集團擬委聘另一公司營運該等物業的安老院舍服務。

自2011年起，其士國際已於美國從事安老院舍業務，收購事項為集團擴大其安老院舍投資組合提供一個良好的機會。時至今日，本集團於美國擁有25間安老院舍設施，為有不同需要的長者提供逾2000個床位。

根據美國商務部轄下經濟及統計管理局美國人口普查局發佈的最新數據，截至2017年7月，全國65歲或以上的長者人口合共約為4924.4萬人，佔美國總人口約15.2%。美國人口普查局預測，65歲或以上的美國居民人口將繼續上升並於2030年達7313.8萬人，佔當時預測的全國總人口20%以上。鑒於老齡人口預期上升，董事對美國安老業務前景充滿信心；而美國對安老院舍設施的需求將持續增加，收購事項為集團擴大其安老院舍投資組合提供一個良好的機會。

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