居民用氣門站價格理順 民用天然氣將迎高速發展期

據發改委網站消息，國家發展改革委近日發出通知，決定自6月10日起理順居民用氣門站價格、完善價格機製。通知決定，將居民用氣由最高門站價格管理改為基準門站價格管理，價格水平與非居民用氣基準門站價格水平相銜接。供需雙方可以基準門站價格為基礎，在上浮20%、下浮不限的範圍内協商確定具體門站價格，實現與非居民用氣價格機製銜接。

機構認為，居民價格反映成本，不再倒挂，利好上遊，用市場力量推進居民用氣發展。本次居民門站價格的提升，極大利好上遊企業的同時，使得居民用氣成為天然氣上遊企業利潤增長的一大來源。上遊動力增強，會使得氣源更加充足，而上遊企業政策向居民端傾斜，也會極大促進中下遊開拓居民用氣市場，因此預計我國民用天然氣發展將迎來一個新的高速發展時期。

貴州燃氣(600903-CN)已在貴州省25個特定區域及1個省外特定區域取得了管道燃氣特許經營權，已建成3條天然氣支線管道。新疆火炬(603080-CN)擁有城市管道天燃氣特許經營權及經營天然氣銷售業務的相關資質，為喀什市、疏勒縣和疏附縣的工業用戶、商業用戶、車輛用戶、居民用戶提供低成本的天然氣銷售和燃氣設施、設備的安裝服務。

來源：財聯社

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