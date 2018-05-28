力世紀(00860-HK)設合營並入股歐洲先進汽車拓電動車相關業務

力世紀(00860-HK)公布，集團已與先進汽車技術公司訂立不具法律約束力之合作框架備忘錄，內容有關計劃成立合營公司；及進一步投資。

集團與先進汽車技術公司預期將成立合營公司，以從事設計及研發電動車科技相關的產品，包括資訊娛樂系統、先進的駕駛輔助系統及其他人工智能及無人駕駛汽車產品。亦預期集團將透過認購先進汽車控股公司的股份，對其作出不少於5000萬歐元(約4.5725億港元)的進一步投資。

先進汽車技術公司為建基於歐洲的全球領先的先進汽車技術供應商及製造商之一。其主要從事研究、設計、開發、製造、營銷及銷售汽車、動力系統及車用電池技術系統、資訊娛樂系統及無人駕駛系統，及生產備件及支持設備及相關服務。

合營公司將在集團提供其電動車解決方案項目的業務發展策略及利用先進汽車技術公司的聲譽及經驗方面，發揮重大作用。進一步投資亦能使集團與先進汽車技術公司建立戰略合作關係，以探討在汽車市場上更密切的合作。

合作框架備忘錄旨在記錄集團與先進汽車技術公司有關計劃成立合營公司及進一步投資的意向及初步相互諒解。

董事會相信，計劃成立合營公司及進一步投資將對本集團有益，使其能夠接洽汽車客戶及向其提供部分汽車行業最先進的技術，從而有助促進中國採用電動車及無人駕駛。

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