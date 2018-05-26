三板H股未必能為股權基金帶來退路

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一直在股權投資圈工作的筆者好幾年前用美元投項目的確不太容易，畢竟很多企業認為，境內上市市盈率高兼交投暢旺，反之，香港上市市盈率低，成交不多，對拿美元股權投資的興趣其實不高，同時新三板剛剛興起，內地券商把大量企業老闆的心都緊緊抓住，不少企業都希望拿點內地人民幣然後上新三板，說不定等一會就可以轉A股創業板。 然而，幾年過去了，十年河東十年河西，香港港交所的確值得一讚，從幾年前否決阿里巴巴上市後被揶揄政策落後，到現在不少政策都有新的突破，生物科技公司、同股不同權，三板公司可以H股來香港上市等，都令內地企業眼前一亮，加上內地證監會近期IPO審批變得極嚴格，一周內只有一兩家公司能獲得審批，不少在排隊的公司都黯然退出上市之路。無獨有偶，港股去年大市表現的確比A股好得多，更不用說至此交投量極低的新三板。 逾10企業欲試新安排 以上種種，讓大量還未上市或者上了新三板的企業有興趣往香港上市，在這之前很多境外的美元基金都變得受歡迎，要不找他們做一輪上市前融資，要不找他們收了境內人民幣股東的股份讓企業能完全「翻到」境外。 自4月底三板發H股這個消息出來後，已有超過10家企業表明希望嘗試新安排，然而，配售出來的H股始終和新三板的股權是兩類型的股份，很多法律細節仍在討論階段，最終很可能同一家公司H股有H股炒，三板股份仍然死水一潭，能否透過H股這個安排盤活三板還是未知之數，至於很多已是三板公司多年股權投資機構股東，能否借此有退出的機會，可能更為渺茫。 來源：信報