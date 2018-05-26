國際油價重挫 因OPEC和俄羅斯考慮增產

油價周五下跌超過2美元，因沙特和俄羅斯討論放松減產力度。在減產行動的幫助下，油價曾攀升至2014年以來最高。

布蘭特原油期貨收跌2.35美元，或3%，報每桶76.44美元。本周下跌約2.7%，為4月初以來最大周度跌幅。該合約上周觸及2014年底以來最高80.50美元。

美國原油期貨急跌2.83美元，或4%，收報每桶67.88美元。本周約重挫4.9%，在連漲六周後逆轉走勢，錄得2月初以來的最大周度跌幅。

美國原油較布蘭特原油貼水觸及5月17日以來最闊8.60美元，接近三年來最闊水平。

俄羅斯和沙特能源部長在聖彼得堡開會，在石油輸出國組織(OPEC)下月在維也納舉行關鍵會議前檢討17個月前開始實施的全球石油供應協議的條款。

消息人士告訴路透，沙特、俄羅斯和阿聯酋的能源部長討論了將產量提高約100萬桶/日。

俄羅斯能源部長稱，參與減產協議的OPEC和非OPEC國家油長可能在6月會議上決定逐步放松減產力度。

“在觸及80美元水平的心理位後，油價昨日有所回落，今日沙特和俄羅斯能源部長的講話只是讓拋售加劇，”ClipperData的商品研究部主管Matt Smith說。

貝克休斯稱，截至5月25日當周，美國活躍鉆機增加15座，至859座，為2015年3月以來最高水平。

來源：路透紐約5月25日

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