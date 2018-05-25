鄭商所：堅持防控市場風險不動搖 不追求交易量

鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)新聞發言人就近期市場熱點問題，回答媒體提問。近期蘋果、棉花期貨價格波動較大，鄭商所錶示，鄭商所將始終堅持服務實體經濟不動搖，堅持維護市場公平交易秩序不動搖，堅持防控市場風險不動搖，不追求交易量。

下一步鄭商所擬開展以下工作：一是持續改進加強市場監管。鄭商所將密切關註市場運行情況，強化監測監控，嚴格執行法規和規則，嚴厲打擊違法違規行為，切實防範市場風險，維護市場交易秩序。二是持續改進加強投資者教育。鄭商所將在做好常規投資者教育工作的同時，在陝西、甘肅、山東、新疆等蘋果、棉花主要産區持續開展市場培訓活動，堅持把規則講透，把風險講夠，引導投資者謹慎運作，理性投資。三是持續改進加強産業客戶培育。鄭商所將把優化市場參與者結構作為長期重點工作，通過多種形式引導實體企業正確合理利用期貨工具進行貿易定價和風險管理。四是繼續大力推進“保險+期貨”試點工作。在做好棉花、白糖“保險+期貨”試點基礎上，適時擴大範圍，將蘋果納入“保險+期貨”試點範圍，加大扶持力度，創新試點模式，充分發揮相關市場主體作用和期貨市場優勢，助力農業生産經營主體穩收增收。

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