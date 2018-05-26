熱門股—大宇資新手遊將上市 重回百元俱樂部

大宇資 (6111-TW) 受惠 IP 授權網易研發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》可望於第 3 季在中國上市，後市營運動能可期，加上暑假旺季題材發酵，近期股價走勢強勁，站回百元大關，周五 (25 日) 終場以漲停價 113.5 元作收，站穩所有短天期均線之上，也創 11 個月以來新高價，周漲幅約 17.7%。

大宇資自有 IP 授權網易開發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，可望於第 3 季在中國上市，市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，可望在第 3 季為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益。

大宇資旗下子公司北京軟星先前與中國昆侖萬維集團的增資協議破局後，轉而與中國手遊營運商中手遊集團策略合作，中手遊將增資新台幣 10 億元，取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，最快可望在年底前完成相關程序。

大宇資 4 月合併營收 4800 萬元，年減 4%，稅後虧損 600 萬元，每股稅後虧損 0.13 元；第 1 季合併營收 2.54 億元，季增 78.54%，年增 31.85%，毛利率 92.44%，季增 5.74 個百分點，年增 14.04 個百分點，營益率 32.01%，較上季的 - 12.76% 轉正，年增 14.79 個百分點；稅後純益 6766.2 萬元，較上季轉盈，較去年同期大增 1.02 倍，每股稅後純益 1.42 元。