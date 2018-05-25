〈川金會取消〉Fed官員很意外：恐成經濟下行風險

美國總統川普宣布取消「川金會」，根據 CNBC 報導，聯準會 (Fed) 亞特蘭大分行總裁 Raphael Bostic 表示，此事令人感到意外，「恐成經濟下行風險」。

川普日前表示，由於近期平壤當局的言論，充滿敵意，他決定取消與北韓領導人金正恩的峰會。

川普除取消峰會外，還在致金正恩信函中強調，北韓大談核武，但美國的核武也極為強大，「我向上帝禱告，希望它們不要有被用到的一天。」

平壤方面則稱，雖然峰會取消，但北韓願意在任何時間、以任何形式，與美方進行對話。

昨 (24) 日美股早盤，一度因「川金會」喊卡而大跌，但終場跌幅收斂；道瓊工業指數下跌 0.3%，至 24811.76 點；那斯達克指數小跌 0.02%，報 7424.43 點；標普 500 指數收跌 0.2%，至 2727.76 點。

Bostic 指出，地緣政治與貿易政策帶來的不確定性，已對產業決策造成影響，許多企業主對於投資計畫，都抱持觀望態度。

Bostic 認為，Fed 已接近升息週期的末端，如果在達到中性利率後繼續升息，恐使經濟成長動能趨緩，甚至陷入衰退。

Bostic 說，中性利率可能會在 2.25% 至 2.75% 的水平，代表 Fed 還需要再升息 3 到 5 次。