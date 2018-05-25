【華冠投顧】暑假來臨遊戲股暖身

藍慶賜 分析師

大盤反彈到起跌位置之後，開始橫盤整理，方向不是很明確，大盤就跟川金會一樣讓人看起來樸朔迷離，因國際情況不明，股市就會偏向區間整理，此時會以中小型股表現較好。操作以鎖定人氣族群作短線操作。

昨天 (2492) 華新科法說會，總經理顧立荊表示，今年營運可逐季正向看待，而對於 MLCC 缺貨情形，他預期，未來十年產業需求將大增十倍，對於目前缺貨狀況則以「在隧道當中，還看不到盡頭」來形容。被動元件受到華新科法說得激勵，股價又再轉強，漲勢擴大至鋁質電容，如 (2472) 立隆電、(8042)金山電等。另外連漲 2 天的 MOSFET 族群，只剩 (8261) 富鼎 1 檔上漲，其他 3 檔都拉回整理，反而是上游的 (3707) 漢磊衝上漲停板，形成族群內輪漲。

蘋概股今天漲跌互見，想操作蘋概股的人，應該趁回檔修正之際布局。暑假快到了，6/5 台北國際電腦展，6/12 美國 E3 電腦展，今天換遊戲股暖身，(6111) 大宇資漲停、(6180) 橘子帶量創波段高。遊戲軟體、電競硬體輪流上漲。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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