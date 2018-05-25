【華冠投顧】川金會生變真的假的? 台股下週關鍵期主流在哪?

華冠投顧 范振鴻 分析師

◆ 盤後分析

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、8112 至上、2362 藍天、1723 中碳

加權指數今天收 10942 漲 5 點，量能微增至 1283 億，這幾天的分析其實都差不多，因為大盤就如預期在這邊盤整，但可以注意的是週線整個三角形態已經進入尾端，且下周三即將要進行 5 月摩台結算與週選擇權結算，如果從日線推算，只要能持續盤整到周三，指標到時候也修正的差不多，到時上攻的行情便可以期待，因此下週三前我們關注的重點就一樣放在 10819 以及季線的雙重支撐上。10819 不破就持續站多方思考，而這段期間重點就是持續看好類股輪動了。

而川金會的部分，我想大家不用太擔心，我相信要破局的機會相當低，主要原因就是美國今年還是要選舉，川普應該不會笨到拿石頭砸自己腳，而且若能成功處理北韓的核彈問題，川普也將會獲得他的歷史定位，而昨天晚上到今天早上雖然一面倒新聞都是蔣川普將取消川金會，導致美股盤中大跌，大家卻沒去想為何美股收盤大多收小跌或漲，主要原因就是盤中川普表態川金會在六月十二日或稍晚舉行這個伏筆，使的市場進行反彈，甚至收漲。

回到台股的部分今日主流族群類回到矽晶圓身上，前兩日大漲的 mosfet 概念股與缺水概念股漲勢就沒這麼整齊了，mosfet 僅剩 8261 富鼎續漲 5%，6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力皆小跌，缺水概念股則是 8936 國統、8383 千附續漲，另外 PCB 族群僅剩 5469 瀚宇博持續噴出，缺電概念股部份可以注意持有麥寮發電廠的 6505 台塑化以及持有和平發電廠的 1101 台泥，兩檔標的近期都往月線修正，但和平發電廠於 23 號發生破管狀況，希望接下來台灣缺電但不停電，畢竟夏天來臨沒冷氣吹很痛苦的阿。

個股方面本周日振鴻即將發佈新的選股週報

【壓軸集破量選股週報】第四集

【1218 泰山】22 日盤後影音已經提醒獲利出場

【1314 中石化】也於 18 日提醒過要注意反壓與停利停損

本周連五天走跌上週五的帶量大紅棒已完全被吞噬

其他標的大多都是獲利狀態續抱，

而昨日開股東會的【2408 南亞科】則是連兩日站穩 100 大關法人持續買超

觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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