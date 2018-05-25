【豐銀投顧】A股入摩真能帶動行情？

◆盤勢分析

筆者在過去的文章中常有提及，美國放過中興並不是真的，而是先將中興這把劍先收起來，再觀察川金會是不是有中國在背後下指導棋，這一次看來，不管中國有沒有，川普都認為中國有，所以我們可以看到幾乎在同一時間，中國主動降低對美國汽車相關貨物的關稅，似乎是在向美國說明金正恩的態度丕變並不是中國在背後指使。只不過川普根本不相信，因此川金會是不是真的破局也不是那麼重要了，川普對中國的不信任已經產生，接下來中國可能要花點時間解釋或是試圖彌補。中國要如何補救？無非就是在六月的中美貿易談判中再讓步，此一情況只怕會再推升美元上升，而再搭配油價的居高不下，許多的新興國家或是用油國就會相對倒楣，不少新興國家都是經常帳呈現赤字的國家，而中國則是全世界第一大石油消費國，此一情況會造成中國被迫要以較高的成本來買石油，另外因為原油價格上漲受害的還有其它的新興市場。特別是那些本來就有長期經常帳逆差的國家，例如阿根廷、土耳其、印度、印尼、巴西等等，而反應在這些國家的經濟層面上，最直接的影響就是貨幣貶值。所以這一陣子土耳其、阿根廷貨幣為何一直狂貶，主因就在這裏。

偏偏中國今年第一季的經常帳，竟然出現了赤字，也就是進口數字大於出國，這下子對中國而言就頭痛了，因為中國開始進口數字大增，但美元的升值使得中國要以較高的代價購買外國商品，偏偏最需要的石油也跟著漲價，此一結果也將導致中國的貨幣可能出現緊縮的狀況，不可不防，所以，中國經濟持續降速是機率相當高的事件，這將會改變中國的經濟與消費型態，而是否釀成進一步的危機就需要持續觀察。總之，雖然中國有 A 股入摩的題材，但由於其本身的問題仍大，因此不能太過樂觀，加上中國市場並未完全自由化，建議投資人投資 A 股之前還是要小心謹慎。

豐銀投顧 李世新 分析師