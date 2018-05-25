〈房產〉複合式書店快速崛起 結合百貨、餐飲集客成趨勢

手持裝置的普及造成閱讀習慣改變，各地書店難以經營，根據財政部統計顯示，全台書店最多時有 2314 家，4 年來共收掉 151 家。複合式書店也正崛起，信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產觀察到書店多數願意選擇走向跨界經營，主因在大幅提高零售和餐飲比例，透過複合式經營增加營收。

信義全球資產並指出，複合式書店選擇店面時提高在百貨商場設店的比重，營造獨有的空間氛圍，吸引民眾朝聖打卡，都是快速聚集人潮的關鍵。

信義全球資產經理王維宏分析，由於書的毛利低，書店業者為了存活，複合式經營已成為主流，除了增加空間使用效率外，也可多元化營收來源，不然就要轉型為小眾市場的主題型書店。

在選點方面，書店進駐百貨雖然租金成本較高，仍看好百貨商場的大量集客力，選擇以百貨店中店模式拓點。面對傳統書店走入夕陽，新型態書店卻能在短時間之內拓展 4 家店，書店業態的界線越來越模糊，如果想要創造高營業額，除了在選擇進駐地點要花心思之外，更要打造不一樣的風格與體驗來搶食商機。

信義全球資產彙整全台 5 大知名連鎖品牌書店，發現書店不再以傳統書店自居，轉型複合式經營吸引人潮，這種互補政策，能在短時間內創造雙贏。近年來，書店業者和零售業者的經營界線也越來模糊，書店業者為了增加營收，搭配文創雜貨一起販賣，而像無印良品或家樂福等零售業者也明顯增加書籍販售的品項。此外，書店業者在選址時傾向展店在與車站共構的商場或百貨公司內，藉由百貨商場的人潮量拉高業績。

近年引起話題的蔦屋書店，最早由得利影視 (6144-TW) 與日本 CCC 集團合資開設，首店進駐信義區統一時代百貨，除了先選擇百貨密集的信義商圈外，並帶來日本精品雜貨和咖啡餐飲的複合式業態，短短一年多的時間已在台灣開了 4 家店，開店數直追在台已有 30 多年歷史的日系書店紀伊國屋，即將於台中 T&R 商圈開幕的蔦屋台中店面積達 300 坪，更加入電玩 VR 體驗和兒童閱讀區的規劃。同時潤泰 (9945-TW) 集團也與日本 CCC 採加盟方式，分別進駐松山車站和內湖商圈的 CITYLINK，預計 8 月在南港展店。紀伊國屋則為最早來台的日本書店，靠著複合式經營，穩紮穩打在台超過 30 年，但展店家數較為保守，目前仍維持四家。

此外，誠品書店，在經營策略上更獨樹一格，除了咖啡餐飲外，近期也嘗試加入黑膠音樂和料理教室，並搭配誠品生活商場，書店規模最大 2500 坪。今年誠品計畫在台灣新增 4 店，除了首度進駐花蓮外，接著將在台北南西商圈、北高雄及台中等地拓點，其中接手原新光三越的南西二館，再引進超市，未來將主打科技為特色。

由法商轉為本土書店的法雅客，結合了 3C、旅遊、運動等多元經營，在台擁有 16 家店，除中友百貨店外，分店多設立於母集團新光三越。金石堂是台灣最早的成立的書店，全盛時期曾有近百家分店，也是第一家複合式書店，不過目前店數已被誠品趕過。