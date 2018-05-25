發改委支持國有、民營汽車企業開展混改 組建世界一流汽車企業集團

外界盛傳的發改委重啓新建新能源汽車投資項目審批的消息，如今有了最新進展。5月25日，21世紀經濟報道從行業人士獲悉國家發改委《汽車産業投資管理規定》(徵求意見稿)，目前，徵求意見階段已經結束。據悉，此規定將於2018年正式出台。

該意見稿錶明，國家支持社會資本和具有較強技術能力的企業投資新能源汽車、智能汽車、節能汽車及關鍵零部件研發和産業化領域;同時，鼓勵企業通過股權投資，開展兼併重組和戰略合作，聯合研發産品，共同組織生産，提升産業集中度，支持國有汽車企業與民營汽車企業開展混合所有製改革，強強聯手，組建具有世界一流水平的汽車企業集團。

根據意見稿内容，新建獨立純電動汽車企業投資管理項目需要在所在省份、企業法人、研發資金滿足一定要求。

其中，意見稿要求新建項目所在省份新能源汽車保有量、樁車佔比均高於全國平均水平，新能源僵屍企業和僵屍清理工作全部完成;現有新建純電動汽車企業投資項目均已檢車，其産量達到建設規模。

在企業法人的要求上，要求所有股東在項目建成前不得撤股，股東需要擁有整車控製系統、驅動電機、車用動力電池等關鍵零部件知識産權和生産能力，且對關鍵零部件具有較強掌控能力;現有新建電動汽車企業投資項目均已建成，且産量達到建設規模，不存在違規建設項目等。

業内人士認為，這意味著，發改委將重啓純電動乘用車生産資質審核。

來源： 21世紀經濟報道

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