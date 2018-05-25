搶攻一年逾36億元毛小孩商機 東森旗下東森購物推專屬寵物食品

根據全球產業分析 (Global Industry Analysts) 分析，全球寵物食品市場規模超過 97.5 億美元，而台灣拜耳調查報告則指出，台灣寵物保健市場去年達到 36 億元營業額，且朝每年 8%-10% 的比率快速成長。台灣今年生育率創下新低，每位女性僅 1.1 胎，養育毛小孩成為目前未婚男女的生活重心。看準毛小孩商機，東森國際 (2614) 旗下東森購物推出相關寵物食品 - 毛膚樂(狗肉鬆食品)，積極搶攻寵物商機。東森購物表示，由於毛小孩的皮膚在台灣濕熱氣候中特別容易出狀況，例如搔癢、濕疹、紅腫、過敏等等，因此需要飼主特別照顧。此次推出的毛膚樂強調低鈉健康不含鹽，通過各項 SGS 國際認證，同時堅持以優選肉質嚴格製程製作，香氣自然、口感美味，不含香精調配，富含抗掉毛維生素 A 與維生素 E 配方，以及珍貴的印加果油，讓寵物的毛髮柔順亮澤，並且預防過敏、舒緩搔癢、改善掉毛，加強滋潤肌膚，同時添加益生菌，全方位照顧毛寶貝們的腸胃消化。



東森購物今年首季營收達 33.97 億元，稅後淨利 1.37 億元，預期今年投資香港草莓網 76% 後，擁有數百個品牌、超過三萬種品項、行銷全球國家美妝產品的實力，將帶動另一波營收的成長；東森購物執行策略長王令麟日前表示，東森購物去年營收約 138 億元，今年預估將成長 33%，而東森購物去年每股盈餘 (EPS)3.84 元，今年結合草莓網後，東森購物今年每股盈餘目標將挑戰 6 元。

