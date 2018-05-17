東森減資案擬今日送件 法人估前4月較去年同期轉盈 盤中股價走揚

東森國際 (2614) 今(17)日股東會通過首次現金減資案，預計減資 20%，每股退還股東 2 元，據了解，減資案最快將於今日送件主管機關申請；而隨著上海東森企業發展股權出售案 19.65 億元獲利於 4 月入帳，受惠業外挹注，法人估東森國際前 4 月獲利約 19.22 億元，較去年同期虧損 8000 萬元轉虧為盈並大幅成長；去年前 4 月每股虧損 0.11 元，法人估今年前 4 月每股盈餘約 2.76 元，較去年同期大幅成長；激勵盤中股價走揚。東森國際此次減資金額為 13.92 億元，減資後股本為 55.68 億元，預計今日將向主管機關申報，若一切順利 12 個營業日將自動生效，而自動生效後將由董事會另訂減資基準日。外界推估，減資及退還現金應該落在 7 月。



東森國際副總鄭應娜表示，東森國際最壞的情形已經過了，東森國際董事長廖尚文表示，東森國際近年積極轉型，成效逐漸顯現，東森國際旗下東森購物今年首季營收達 33.97 億元，稅後淨利 1.37 億元，預期今年投資香港草莓網 76% 後，擁有數百個品牌、超過三萬種品項、行銷全球國家美妝產品的實力，將帶動另一波營收的成長。



而東森購物執行策略長王令麟日前表示，東森購物去年每股盈餘 (EPS)3.84 元，今年結合草莓網後，東森購物今年每股盈餘目標將挑戰 6 元。廖尚文表示，東森購物也成立「東森健康生醫」，未來將與台灣知名 MIT 生技廠商合作，透過草莓網的全球 230 個國家銷售平台，取得強大美妝供應鏈支持，將東森零售正式進軍海外。

