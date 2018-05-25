濟南移動5G試驗網有望年内建成

5月24日，記者從濟南政務信息系統整合共享工作對接培訓會現場了解到，中國移動濟南大數據中心運營一年來，已吸引上百家IT企業入駐。依託這一大型數據中心，濟南也正在加緊進行5G網絡建設，試驗網將在年内建成。

在對接培訓會上，濟南移動從物聯網、雲服務、大數據、新動能和光傳輸五方面介紹了信息化建設為濟南帶來的改變，併向培訓人員展示了濟南移動為城市信息化服務建設所做的系列案例，讓大家對信息化建設有了更深入的了解。據介紹，這處總投資36億元的大數據中心佔地99畝，園内擁有1.7萬架機櫃，超過3萬G的出口帶寬，總投資達到36億元，是華東地區最大的五星級數據中心。

對接會上，濟南移動公司負責人表示，濟南移動作為推進“新舊動能轉換和政務資源集中”的陪伴者與支撐者，始終緊跟時代步伐，聚焦精品網絡建設，為濟南信息樞紐城市的建設提供助力。依託大數據中心強大的信息保障能力，濟南已經開展5G試驗網絡建設，年内有望建成。建成後的5G網將率先在醫療健康大數據等五個典型場景開展試驗，濟南很快就會迎來5G時代。

來源：濟南日報

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