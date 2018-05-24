大宇資看好今年營運 股價亮燈漲停 重回百回俱樂部

大宇資訊 (6111) 第一季每股盈餘 1.42 元，獲利優於去年，今天股價開高走高，盤中不僅站穩百元關卡並亮燈漲停鎖住，有機會挑戰前波 107.5 元高點。大宇資第一季營收 2.54 億元，毛利率 92.44%，營益率 32.01%，稅前盈餘 8018 萬元，稅後盈餘 6766 萬元，年增率 102.67%，每股盈餘 1.42 元，較上季轉虧為盈。



目前大宇資已完成體質轉型，過去以授權遊戲為主的方向，去年開始將略有調整，目標將移回遊戲自行研發，並投入大量人力進行產品開發，待遊戲開發完成後，再轉給自身營運部門或者授權海外營運商代理，布局全球遊戲市場。



大宇資今年自製產品約 2-3 款，去年只有一款，加上子公司北京軟星有現金挹注及研發費用減少等，營運逐漸轉好。



此外，大宇資與昆侖萬維集團的策略合作喊卡後，轉向與大陸首家登陸美國證券市場 NASDAQ 的手遊營運商中手遊集團結盟，將戰略增資近新台幣 10 億元入股大陸子公司。大宇資指出，這次中手遊入股大宇資訊旗下子公司軟星科技 (北京) 公司，而此筆



資金預計用於北京軟星與其子公司上海軟星產品研發和營運之中，建立起「原廠開發、原廠運營」的商業模式。

