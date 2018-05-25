大宇資IP授權網易新手遊將上市 營運動能增溫

大宇資 (6111-TW) 受惠 IP 授權網易研發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》可望於第 3 季在中國上市，在營收與權利金雙雙挹注下，後市營運動能可期。

大宇資繼昨 (24) 日站回百元大關後，今 (25) 日盤中再攻漲停價 113.5 元鎖死，創近 11 個月來新高價。

大宇資自有 IP 授權網易開發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，可望於第 3 季在中國上市，市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，可望在第 3 季為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益，雖然大宇資近期股價走勢凌厲，昨日應主管機關要求公佈 4 月自結數，每股稅後虧損達 0.13 元，今日股價仍逆勢強攻漲停。

大宇資旗下子公司北京軟星先前與中國昆侖萬維集團的增資協議破局後，轉而與中國手遊營運商中手遊集團策略合作，中手遊將增資新台幣 10 億元，取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，最快可望在年底前完成相關程序。

待增資完成後，中手遊除進一步強化其 IP 遊戲生態戰略之外，也將聯手大宇資旗下眾多知名 IP，展開泛娛樂合作。

大宇資 4 月合併營收 4800 萬元，年減 4%，稅後虧損 600 萬元，每股稅後虧損 0.13 元。