宏達電今在深圳召開VEC2018新生態大會 展示HTC U12+與VR創新連動

宏達電 (2498) 於今 (25) 日在深圳舉行「新生態，再觸發 --2018 VIVE 新生態大會暨旗艦手機發布會」(VEC2018)，會中除發布旗艦 HTC U12+ 外，同時宣布 Vive Focus 系統更新 2.0 版本推出，HTC 中國區總經理汪叢青表示，此次推出新功能及體驗解決很多當今 VR/AR 行業痛點，對於加快大眾市場的普及邁出重要的一步。同時，今日展現的創新成果，再次向行業及合作夥伴證明 HTC 信念－構建一個結合 VR、AR、AI 和 5G 的新生態，加速實現 Vive Reality 的願景。而 HTC 實現移動設備與沉浸式體驗無縫銜接。汪叢青指出，更新後的 Vive Focus 讓用戶可在沉浸 VR 世界的同時，隨時與外界保持溝通。用戶無需摘下頭盔即可接收短信，電話和來自社交媒體的通知。同時，HTC U12 + 用戶只需更新手機內置的 Vive 應用，即可體驗到 HTC U12 + 與 Vive Focus 的最新聯動功能；Vive 應用更新版也將於近期上線 HTC 官方應用商店及騰訊應用寶等平台。



為滿足用戶在乘坐交通工具時使用 VR 的需求，更新版本中的「乘客模式」使 Vive Focus 用戶能夠擺脫定位追踪限制，長達 4 小時沉浸式娛樂體驗。更新版本還實現直接安裝應用到的 microSD 存儲卡 (最高支持 2TB 容量) 的功能。



汪叢青強調，利用新推出的輕手勢識別技術軟件開發工具包 (SDK)，開發者將有機會打造出使用雙手操作該應用程序，同時將在未來數週內對 VIVEPORT 註冊開發者開放。此外，通過利用 Vive Focus 前置攝像頭和其專有的 AI 計算機視覺技術，Vive Focus 現有的三自由度(3DoF) 手柄，也可為用戶提供如 6DoF 動態捕捉般的操控體驗。另外，透過 HTC U12 + 與 Vive Focus 間的投影功能，用戶可突破手機屏幕的局限。而通過 Riftcat 的優化版 VRidge 模擬器，HTC 實現在 5GHz Wi-Fi 網絡環境下將 PC 內容傳輸至 Vive Focus，無需借助任何特殊配件。

