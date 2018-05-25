董事改選在即 台新金喊話：佳短期操作不適宜進入董事會

台新金 (2887)6 月 8 日將召開股東會改選下屆董事，寶佳資產近來頻發出多項聲明，表達爭取席次。台新金認為，寶佳多次攻擊台新金並傷害經營團隊，又高調在國內金融機構四處插旗，反擊指出，回顧寶佳成立以來，短暫的投資歷史，對幾家金融機構的投資未具長期承諾，且事實證明是短期操作，強調寶佳這些不適的行逕，確實不宜進入台新金董事會。台新金表示，寶佳經理人唐楚烈受財政部指派任職彰銀總經理時，不斷掣肘台新金為妥適處理彰銀案所提的建議，傷害台新金股東權益，因此，面對寶佳，台新金有責任強力捍衛公司及股東權益。



董事將改選，台新金認為，這次提名三位獨立董事候選人兼具國際觀、公共政策事務、銀行專業、會計專業等，強調是最佳的組合。包括林義夫曾任經濟部長、WTO 大使，對國內、外經濟情勢能有效掌握，具高度國際視野。管國霖則擁有美國南加州大學企管碩士學位，在美國花旗銀行體系服務逾 20 年，曾任花旗 (台灣) 銀行董事長，有極豐富國際金融實務經驗。



最後一位為張敏玉為專業會計師，台新金指出，ISS 報告中陳述她獨立性與客觀性不但符合國內相關法規，同時符合 ISS 內部對於獨立性的認定，因此期待她能以會計專業，強化公司審計委員會功能，提升公司董事會組成性別平衡，並為董事會帶入多元觀點。



台新金呼籲股東們，要全力支持公司所提名的四位普通董事及三位獨立董事候選人，讓台新金能持續穩健營運，免受市場勢力干擾，進一步讓股東們權益受到最佳的維護。

