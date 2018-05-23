〈宏達電新機亮相〉499衝擊高階市場 陳柏諭：量變少但需求在

宏達電 (2498-TW) 在電信業 499 元吃到飽之亂後發表新機，台灣區總經理陳柏諭今 (23) 日坦言，高階手機的確受到衝擊，雖然台灣今年整體市場仍將持續衰退，量變小但需求不會瞬間沒有，他強調，手機產業非常辛苦，但不可能不做，對 U12 + 保持審慎樂觀態度，今年要守住整體市占比重。

電信三雄 5 月推出 499 吃到飽限時專案，短短 7 天吸引逾 200 萬人申辦，且都是單門號合約，並沒有綁約購機，市場憂心衝擊手機銷售，推估 5 月的銷量可能也不妙。

陳柏諭指出，499 方案的確對高階手機市場造成衝擊，但 499 是把本來的補貼退回，預期之後將會回歸市場正常機制，以宏達電來說，5 月的空機銷售出現成長，其中一部分原因應是 499 方案讓消費者轉而購買空機而來。

他表示，台灣今年整體手機市場銷售量恐仍是下滑，只不過量減少了，手機需求還是會在，需求不會瞬間沒有，但價格帶會下壓，陳柏諭強調，手機是非常辛苦，但不可能不做。

他說，今年下半年還會有新機推出，鎖定電信資費做為重要的定價策略，推出具有價格競爭力的新機，市場推估，今年機約可達 5-6 款，另外，陳柏諭則是表示，今年將努力守住市占比例，明年也會推出新機。

陳柏諭強調，除了手機市場之外，宏達電還有 Vive，將是未來的成長引擎，包括手機及 Vive 兩大引擎都要做起來。