世足賽6/14開戰 紡織類世足概念股遠東新、儒鴻等可望受惠

世界盃足球賽將於 6 月 14 日在俄羅斯開戰，運動品牌大廠 Adidas、NIKE、PUMA、New Balance 等皆為世足主要贊助廠商，相關紡織供應鏈如遠東新 (1402)、新纖(1409)、儒鴻(1476)、宏遠(1460)、福懋(1434)、得力(1464)、南緯(1467) 等可望受惠。在世足賽 32 支參賽隊伍中，Adidas 贊助 12 支國家隊最，包含奪冠大熱門的德國及西班牙。此外還有「球神」梅西 (Lionel Messi) 坐鎮的阿根廷及「歐洲紅魔」比利時，皆是人氣實力兼具的強隊。



NIKE 則有 10 支旗下贊助球隊，包括力拚第六冠的巴西和上屆歐洲冠軍法國。巴西的內馬爾 (Neymar Jr.)、葡萄牙隊長 C 羅(Cristiano Ronaldo) 及波蘭帥哥隊長萊萬多夫斯基 (Robert Lewandowski) 人氣高的球星，身披 NIKE 球衣，勢將促使球衣銷量激增。



法人認為，運動盛事加上媒體曝光推波助瀾，將帶動相關概念股表現，兩大廠商儒鴻及遠東新可為此一概念股首選。儒鴻 4 月營收 23.15 億元，年增 28.95%，營運動轉強，隨著品牌廠及通路商訂單回溫，新客戶加入，搭配儒鴻越南廠新產線陸續投產，垂直整合效益顯現，營收有望逐季增溫。



遠東新亦為 NIKE 主要的運動服飾供應商，在環保回收紗的服飾供應上，尤其占有重要地位。遠東新旗下其他產品線包括 PTA 可望由虧轉盈 (PTA 供需改善，原料 PX 供給增加，PTA 利差改善)、PET 獲利改善等，營運有轉機性。

