新秀麗(01910-HK)早段跌8.7% 恒基發展(00097-HK)升3%

地緣政治憂慮再度升溫，道指一度挫280點，其後回穩，收市僅跌75點。港股ADR指數按比例計算收報30589點，跌171點，跌0.56%。恒指盤前報30696點64.27點，跌96.14點，跌0.31%；國指報12097.73點，跌54.89點，跌0.45%。

恒指仍站在20天線(約30685點)之上，今日要留意能否守著20天和50天線(約30708點)。藍籌股方面，騰訊(00700-HK)報403元，微跌0.98%；友邦(01299-HK)則升0.4%，報71元。

行李箱及旅行背包生產商新秀麗(01910-HK)公布，對於BlueOrcaCapital(殺人鯨資本)對其作出的若干指控，包括質疑公司進行收購時，利用特殊的會計手法，谷高業務之後的利潤

率及盈利表現；又指行政總裁鄧儒熙(RameshTainwala)的博士學歷涉造假，其家族企業與新秀麗有大量關連交易。同時呼籲新秀麗董事局，委任獨立核數師進行調查。新秀麗昨晚發

表公告，認為殺人鯨資本實為片面之詞，並具有誤導性，指該報告中所作結論並不正確。該股將於今日復牌，該股盤前報28元，跌8.7%。

俄鋁(00486-HK)昨公布，公司行政總裁及七名董事局成員已辭任。今日俄鋁再發公布，為推進集團管理層自外國資産管理辦公室實施製裁以來為維護公司及其股東的利益而進行的工作，公司非執行董事Oleg Deripaska已提出辭任公司董事，自2018年5月25日起生效。該股今早盤前沒變化，報2.02元。

恒基發展(00097-HK)以3億元向FamilyMart UNY Holdings收購生活創庫全部股權。生活創庫現時於太古城營運「APITA」、於樂富營運「UNY」及於九龍灣德福廣場營運「PIAGO」的綜合百貨商店；以及於北角營運「私と生活」折扣店。股份今早復牌，該股盤前報0.7元，升2.9%。

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