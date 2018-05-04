精誠Q1獲利創同期新高 單季EPS1.36元 對Q2看法審慎樂觀

在 FinTech 應用需求提升下，精誠 (6214) 第一季本業表現持續成長，帶動營收及獲利均創同期歷史新高，單季營收 41.44 億元，年增 11.84%，稅後淨利 3.34 億元，年增 0.30%，EPS1.36 元。精誠表示，第一季本業表現持續增長，主要成長領域在智慧金融相關的創新應用，包含區塊鏈與反洗錢解決方案，以及相關大數據與雲服務平台；零售流通業則以智慧零售結合開發行動 APP，與消費金融持續深化行業應用，獲得零售流通客戶採用；此外，也透過 IoT 物聯網結合大數據，開發出視覺化數據平台，開始協助製造業分析數據創造變現價值，跨入智慧製造領域。



展望第二季，精誠抱持審慎樂觀態度，並指出，第一季接單動能持續成長，企業對導入 AI 相關應用態度轉趨積極，已有多項專案進入 POC 階段，像是應用在零售流通業的人臉辨識、智慧客服語音機器人，應用在金融產業的理財機器人，以及應用在製造業的影像辨識解決方案等。



精誠認為，數位轉型是現今企業得以創造成長的關鍵，從資訊科技到數據科技，將協助客戶在多元異質平台上的數據整合，解決企業數位轉型的瓶頸，並以成為「企業應用情境 AI 化的首選夥伴」為目標，將多年來在各領域累積的數據，透過 AI 驅動開發軟體應用，發展設計多元體驗情境，協助企業創造第二條成長曲線，盡早轉型企業 4.0。







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