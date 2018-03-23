精誠去年EPS 4.79元 創八年新高 擬配5元股息 殖利率逾8%

精誠 (6214) 去年合併營收 168.74 億元，年增 4.10%，稅後淨利 11.78 億元，年增 6.27%，EPS 4.79 元，創八年新高，經董事會決議，擬配發每股現金股利 2.5 元，資本公積配發現金股利每股 2.5 元，合計配發現金每股 5 元，以昨日收盤價 61.90 元計算，殖利率達 8.08%。而昨日精誠董事會也通過，為降低管理成本，提升營運績效，將合併中國子公司精誠精詮信息及精誠恆逸軟件，預計在一年內完成。此外，精誠也首次適用 IFRS9，對股東權益淨值增加約 10.75 億元。



精誠表示，公司專注發展軟體、數據與人工智慧三大核心能力，跨域、跨業、跨界協作助攻企業數位轉型，帶動去年本業成長，業績創歷年來新高；綜觀去年表現，領先透入 AI 技術發展與產業應用，掌握企業從數位化演進到數據化的商機，讓精誠在新零售、智慧金融兩大領域多所斬獲，是創造去年高度成長的關鍵。



邁入 2018 年，精誠認為，第一季仍維持穩健表現，今年將以成為「企業應用情境 AI 化的首選夥伴」為定位，持續推展橫跨集團的 AI4IA 與 AI@IA 兩大策略，不只提供不同產業的應用方案，更將把行業智慧應用平台化，為企業變現數據的價值。



精誠除與 AI 新創獨角獸公司，商湯科技，策略合作發展人臉辨識在地服務，也積極引進科大訊飛、工研院、竹間智能科技、晨星、AWS、MS、IBM 等重量級 AI 研發機構領先的技術，建構影像辨識、發展語音 / 語意 / 情緒辨識服務，持續落實 AI 在各行業的不同情境應用。



另外，精誠也以 AI 技術為中心，於集團內推展 AI + 計畫，包含培育 100 位認證 AI 技術人才、對接學術單位研發技術、成立 AI 新創加乘器，輔導 AI 新創團隊與企業客戶對接，加速商品化與市場化，成就更多行業應用。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』