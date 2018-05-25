阿里系港股股價大爆發 A股概念股跟風大漲 新華都飆漲停

阿里巴巴 (BABA-US) 可能於 6 月回歸 A 股，阿里系股票近日大爆發，阿里影業 (1060-HK) 昨 (24) 日盤中最高飆漲近 40%，創 2015 年 7 月以來最大漲幅；阿里健康 (0241-HK) 一週內暴漲 70%。

市場盛傳阿里巴巴可能在 6 月成為首批回歸 A 股的科技公司之一，發行 A 股 CDR(中國存托憑證) 的工作正在籌備中。按目前的進度，6 月的第一個週五《存託憑證發行與管理辦法》將具體公布，CDR 的正式實施也將越來越近。

《證券時報》報導，阿里影業昨 (24) 日盤中一度漲逾 39%，至少創 2015 年 7 月以來最大漲幅，截至收盤上漲 31.52%。阿里影業在港交所發布公告稱，公司以零代價向員工授出獎勵股份。

阿里影業截至 2018 年 3 月 31 日的 15 個月內營收達人民幣 33.03 億元，較上年同期的人民幣 14.32 億元，增幅超 130%；互聯網宣發業務仍大幅虧損，導致公司業績虧損達人民幣 16.59 億元，比上年同期有所增加，但另外兩部分業務內容製作和綜合開發已實現扭虧為盈。

外資機構看來，阿里影業主營業務的強勢是公司股價近期暴增的主要原因。5 月 23 日，摩根士丹利發佈研報稱，阿里影業通過品牌曝光，拉動線上售票業務增長，但過高的行銷支出將消耗部分盈利，因此給予「持股觀望」評級。

雖然從 2016 年起，阿里影業線上售票平台開始向消費者收取服務費，但 2017 年該業務增長率仍從 2015 年的 65% 增至 82%，意味著消費者認可該平台優質且便利的服務。摩根史坦利預計，2017-2020 年，線上售票服務費年均複合增長率將達 16.6%，到 2020 年達到人民幣 54 億元，受益於基於大資料的精准行銷。

另外，今年 4 月初阿里巴巴宣佈獲得《旅行青蛙》大陸地區獨家代理權，並於 5 月 9 日上線內測後，5 月 21 日，阿里影業旗下的 IP 開發平台阿里魚，正式宣佈推動該熱門 IP 的全鏈路變現。

阿里影業昨 (24) 日收報港幣 1.2 元，上漲 0.29 元，漲幅 31.5%；今 (25) 日開盤後跌近 6%，報港幣 1.140 元，目前來到港幣 1.150 元或 - 4.959%。

(圖：新浪財經)

同是阿里系的阿里健康昨天股價一度漲逾 11.49%，收報港幣 6.96 元，上漲港幣 0.17 元，漲幅 2.5%。自 5 月 16 日以來猛漲逾 70%。今 (25) 日阿里健康以港幣 6.99 元開盤，目前來到港幣 6.88 元，或 - 0.15%。

阿里健康股價大幅衝高，成交也暴增。5 月 17 日，阿里健康成交額達 1.35 億美元 (約港幣 11.59 億元)，成為香港成交額第五高個股，超過包括滙豐控股，中國石油和中國銀行在內的巨頭。同時阿里健康是 5 月 MSCI 亞太指數中表現最好的股票。在過去一週，幾乎每個交易日阿里健康都在滬港通和深港通中屬於最活躍的 10 支股票之列。

截至 2018 年 3 月 31 日財年，阿里健康實現收入人民幣 24.43 億元，年增 414.2%；年度虧損收窄至人民幣 1.09 億元，上一財年虧損人民幣 2.09 億元。不過，扣除股權激勵費用，經調整後實現利潤淨額人民幣 800 萬元，阿里健康稱「首次實現扭虧為盈」，同時稱這將有助於其加大醫療人工智慧領域的投資。

收入增長其實得益于醫藥電商業務的快速成長。儘管國家暫停了協力廠商平臺藥品網上零售業務，但早在 2016 年 8 月，阿里健康便完成收購擁有 C 類互聯網藥品交易服務資格證書的廣州五千年醫藥連鎖有限公司 (後更名為阿里健康大藥房)，啟動了 B2C 藥房業務。

同年 9 月，阿里健康股東特別大會全票通過阿里健康為天貓醫藥館醫藥相關類目提供全套外包及增值服務，協助天貓發展其醫藥電商業務並收取費用，並成立了中國醫藥 O2O 先鋒聯盟，與 200 多家連鎖藥店開展合作，已覆蓋全中國過百個城市的 2 萬餘個藥房門店。

實體和虛擬店雙出擊，的確取得了較好的成績。截至 2018 年 3 月，B2C 與 B2B 集采分銷業務共取得了人民幣 21.49 億元的收入，年增 585.1%。

中信證券研報指出，阿里健康 2017 上半年實現人民幣 8 億元左右收入，2017 下半年實現了人民幣 16 億左右收入，較上半年增長 100% 是公司股價暴漲助推器。

此外，阿里健康活躍用戶和這個淘寶註冊使用者資料之比 2800 萬 / 5 億，也就是大概 3% 的活躍度滲透率。而可比整個平台，這個滲透率的可提升空間大約在 8-10 倍。

受港股影響，A 股阿里系概念股也整體大漲。新華都 (002264-CN) 漲停，國際醫學 (000516-CN)，三江購物 (601116-CN)，蘇甯易購 (002024-CN)，星網銳捷 (002396-CN) 等漲幅都在 5% 以上。