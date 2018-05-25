台股盤中─無畏川金會面取消 量縮橫盤整理 中小型股出頭

台股今 (25) 日處於量縮整理橫盤格局，預估集中市場全場成交值在 1250 億元水準，資金自被動元件類股向外擴散，移往至二線光學、矽晶圓與遊戲類股，指數維持強勢格局，並未受北韓領導人金正恩與美國總統川普會面暫時取消影響。

亞洲區域股市包括南韓、香港及上證指數今日早盤聯袂走跌，台股開在 10946.62 點，最高 10977.23 點，最低 10918.12 點，預估全場成交值為 1250 億元，盤中被動元件類股仍為多頭指標。

國泰證期顧問處協理簡伯儀及證券分析師張陳浩指出，指數 10950 以上賣壓沈重，但均線呈現多頭排列，預期將暫時在 10800-11000 區間震盪整理。

簡伯儀也指出，今天台股走勢中，主要在量能不大，多頭資金傾向攻略中小型股。

盤中如揚明光學 (3504-TW) 以轉機題材攻上百元以上價位，股王大立光 (3008-TW) 也守穩 4000 元整數關卡，分析師黃漢成指出，大立光有 5 月起營收逐步向上的題材加持，而市場多頭人氣不退，也有助加持台股表現。

市場缺貨題材目前除被動元件之外，苯酚供需缺口逐漸擴大，信昌化 (4725-TW) 也吸引市場關注。

至於市場傳 DRAM 供不應求，黃漢成指出，目前 DRAM 報價未見明顯波動，現貨報價與合約供貨走勢並不同。