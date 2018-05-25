楊元慶：接掌聯想後越來越扛得住被黑 冀手機業務儘快獲利

聯想集團 (0991-HK) 昨(24)日舉行全年業績發佈會，全年淨虧損 1.89 億美元，遠高於市場預估 1.466 億美元。近日，聯想遭剔出恒生指數，又深陷「投票門」，聯想集團董事長楊元慶在業績發佈會上笑稱執掌聯想後「越來越扛得住被黑」。至於會不會考慮回歸 A 股？聯想 CFO 黃偉明回應「肯定會考慮」。

在聯想業績發佈會上，新浪財經向楊元慶提問「會不會考慮回 A 股，也給國內的價值投資者一些機會？」聯想集團 CFO 黃偉明回應表示，肯定會考慮，聯想是中國企業，需要一個平台讓中國投資者參與。公司正在研究這樣的機會。

此前，聯想集團被剔出恒生指數。對此，楊元慶說，那不是他關心的事，聯想還是踏踏實實把業務、業績做好。最重要的是有清晰的方向，戰略到位，堅定地執行。到時候 (恒生指數) 自然會歡迎你。

聯想集團這幾年在業務上做了哪些減法？楊元慶表示，從手機業務看，海外市場減了不少，主動退出了 70、80 個國家，不過大多數是比較小的國家。大的國家也是同樣的考量，那就是，每個市場都要賺錢。

針對聯想手機業務在中國市場的表現而言，楊元慶表示，希望先扭虧為盈。產品、技術對手機行業的洗牌太大了。智慧手機幾乎把所有原來的手機廠商全給洗出去了。5G 到來，會不會有新的機會？其他技術的變革都可能有機會。先把手機做健康了。在中國不會放棄 (手機業務)。

對手機業務未來有何期待？楊元慶回應，希望它儘快回到健康的軌道上來，能夠盈利。為了做到這一點，聯想在上季度和當前的季度都在進行重組，目標是跟上一年比，節省 30% 的費用。預計這個重組年終可以完成，可以讓我們輕裝上陣，儘快回到健康的軌道上來。

至於聯想為何不砍掉手機業務？楊元慶認為，市場或者行業，已經走過了 PC 互聯網、移動互聯網這兩個階段，再下一步我們的看法是智慧物聯網的新階段。電腦和手機是智慧物聯設備中的兩個重要節點或設備。聯想過去移動業務做得不是太好，但還遠遠沒有到要放棄的時候，並且在整個戰略裡意義重大。計算、通訊，一個都不能少。

他說，現在想找一個和智慧手機 (規模) 相匹配的市場不容易，智慧手機哪怕只有一個點的市佔率都很大。更何況，聯想還有很多優勢市場，比如說拉丁美洲，有接近 20% 市佔率，排名第二。因此，手機業務恰恰依然還是聯想集團戰略的重點。

針對此前聯想集團陷入 5G 投票等輿論風波。楊元慶表示，聯想的一貫做法是，希望為廣大消費者和用戶選擇最好的技術作為標準，這是我們的準則。