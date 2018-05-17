5G投票遭批賣國 聯想披露真相 誓死捍衛公司名譽

「聯想在 5G 標準投票中支持高通，不給華為投票」傳聞衝擊聯想的愛國形象，聯想創始人柳傳志、董事長楊元慶和總裁朱立南三人昨 (16) 日發表公開信，強調不能容許有人對聯想冠以「賣國」的帽子，誓死捍衛聯想名譽。聯想副總裁黃瑩向媒體披露當年投票過程與真相。

「聯想 5G 投票事件」近期在網上鬧得沸沸揚揚，事件的起因源於 2016 年關於 5G 通道編碼標準方案的投票問題。事隔 2 年後，近期網路社交平台開始冒出一些「聯想為什麼不給華為投票」、「聯想不支援 Polar 方案」等內容。隨後，聯想陷入不支持本國企業的輿論風波中。

聯想集團 (0992-HK) 副總裁黃瑩接受央視財經獨家採訪時講述了整個投票過程，他說，在 3GPP 組織的 5G eMBB 方案第一輪投票的時候，聯想集團基於自身前期技術和專利儲備，選擇了 LDPC 技術方案。在第二輪投票時，綜合考慮國家整體產業合作、創新與發展，堅決選擇了聯想之前沒有太多技術積累的 Polar 碼方案。這些就是事實的真相。

黃瑩所說的 3GPP 是一個國際組織，成員包括通信行業絕大部分的公司。5G 所有技術標準就是 3GPP 通過會議討論和投票決定的。各個公司 會提出自己的方案，然後大家投票，獲得支持最多的方案，會被確認為標準。

具體可供 5G 選擇的編碼只有 3 種，分別是 LDPC、Polar 和 Turbo。LDPC 技術：代表是包括高通在內的一些美國企業。Polar 技術：代表是包括華為在內的一些中國企業。Turbo2.0 技術：代表是包括法國在內的一些歐洲國家的企業。

資訊產業消費聯盟理事長項立剛對此表示，很多企業首先要根據自己的技術，來發表自己的意見。在發表意見的情況下，不同的利益集團會逐漸地靠近。到最後一輪，中國陣營決心要把 polar 碼變成控制訊道的標準，是一個非常正常的選擇。

聯想在昨 (16) 日發表的公開信中表示，在 5G 投票的整個過程中，聯想集團代表遵循兩個原則：一是要維護自己企業的利益；還有一個更高的原則就是要注重大局。

黃瑩表示，聯想的投票原則沒有問題，執行也沒有問題！聯想未來仍將與包括華為等在內的諸多中國企業加緊合作，共同推動全球 5G 通信標準的制定。

華為公司近期也在官網上發佈聲明進行表態，表示感謝聯想及旗下摩托羅拉移動投票支持 polar 碼方案，並表示願跟聯想集團及產業鏈其他合作夥伴共同努力推進 5G 產業健康發展。

當記者問到在 5G 的產業發展中，中國產業和企業如何才能做大做強時，黃瑩表示，中國企業應該團結一致，協同合作，共同推動 5G 標準的制定，維護大家整體、共同利益。從整體行業生態來看，全球 5G 標準的制定，很大程度上取決於中、美、歐三方企業陣營的競爭和角逐，目前 3 方力量處於大致平衡狀態。

黃瑩說，如果中國 5G 企業間團結局面因外部力量和不實資訊的干擾而被破壞，很可能將打破這個平衡，導致中國企業在 5G 標準制定中處於極為不利的位置，屆時，損害的將是大家整體的利益，甚至是國家利益

他強調，6 月是 5G 標準制定的關鍵節點，在如此關鍵時刻，聯想呼籲媒體和公眾以負責任的態度，如實傳播正確的資訊和聲音，不要罔顧事實挑撥離間，做傷害中國 5G 企業同盟間團結的事情。

截至今 (17) 日收盤前，聯想股價下跌 1.04%，報港幣 3.82 元。