華新科：被動元件直到2025年都還會缺貨 價格攀漲只是回歸正軌

華新科 (2492) 今日舉辦業績發表會，由公司總經理顧立荊、協理李定珠出席。顧立荊主持報告中表示，根據分析，全世界前三大被動元件廠在十年之後，以現在產能來看，給汽車用都不夠，如被動元件需求現在逐年增加，再以每年 10% 成長趨勢，到 2025 年都還會再缺貨。顧立荊會中說明，被動元件就是在儲存能量，就像人身體上的細胞與脂肪，看似沒有所謂功能，但卻有非常重要存在，強調被動元件過去一直被市場低估，但在任何電子產業裡，重要性不亞於其他產業，而被動元件價格今日不斷攀漲，只是回歸正軌，並說價格「不是今日太高」，而是「昨日價格太低。」



顧立荊進一步說明，被動元件量很大，但成本低，佔的成本小，只要市場有缺貨或供給不足現象時，無論是一顆積層陶瓷電容 (MLCC)，還是一顆電容或電阻，都缺一不可。



顧立荊表示，被動元件接下來會因各式電子產品需求增加，也持續增加，其中，尤以汽車產業需求，一旦電子化，主動、被動元件都會相對增加。以被動元件來看，傳統汽車被動元件需求一輛約一千顆，但汽車電子化後，會落在三千至五千顆需求。分析指出，接著開始逐年往兩倍、三倍等一直往上跳，甚至到十年後一萬顆，反映在各產業。未來十年所有汽車產業會逐步走向電動化情況下，對於被動元件的需求也會逐年增加。



顧立荊也指出，華新科從 2013 年至 2017 年這 5 年月營收來看，在被動元件不缺料時，都呈現逐月成長，每年營收、毛利率也都持續增加，顯示華新科對管理費用、銷售費用等成本控制良好。



最後，被問及被動元件缺口多大？顧立荊說，無法估計，但除汽車電子化趨勢外，接下來還有 5G 市場、LED 照明市場等，對被動元件產業的影響傳輸速度變快，也就是傳輸距離會愈短，轉繼站要更多，強調只要是電子化的產品，都會需要被動元件。

