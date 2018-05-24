餐飲需求暢旺 晶華Q2業績回穩 搶攻民俗月婚宴商機

晶華 (2707) 第一季受到花蓮強震影響，太魯閣晶英首季虧損 353 萬元，導致集團第一季稅後淨利降為 2.18 億元，年減 6.18%，EPS1.73 元。法人預估，太魯閣晶英目前已重新步上獲利軌道，再加上餐飲部門業績較去年持續成長，有望帶動第二季獲利回穩，優於去年同期表現。晶華旗下擁有麗晶 (Regent Hotels & Resorts)、晶英(Silks Place) 以及捷絲旅 (Just Sleep) 三個品牌共 18 間酒店，並設有八間館外餐廳。根據晶華第一季財報指出，餐飲部門營業淨利達 1.2 億元，年增近五成，客房部門營業淨利則為 1.06 億元，年減逾三成。



在餐飲業績持續成長下，晶華旗下「故宮晶華」看準結婚趨勢轉變，將在傳統上被視為不宜嫁娶的農曆七月，推出買十桌送一桌的優惠婚宴專案，每桌 13,800 元起跳，盼藉此炒熱婚宴市場的買氣。



故宮晶華總監楊惠曼表示，新人可用超值的價格，享受到五星飯店旗下國際級宴飲中心的服務，宴飲中心也可在有效率的坪效與產值管理目標下，達到營收最大化的目標，看好因應世代變遷，新人價值觀的改變及市場面競爭增加的情況下，「民俗月專案」將有助提升業績表現。

