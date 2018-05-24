商務部：中韓零關稅産品已覆蓋雙邊貿易額的50%

商務部新聞發言人高峰24日表示，中韓自貿協定實施兩年多以來，雙方已經實現了四次削減關稅，目前雙方零關稅的産品已經覆蓋雙邊貿易額的50%。

商務部24日上午舉行例行記者會。有記者問及，中韓自貿協定簽署以來取得了哪些的積極成果?中日韓自貿協定您預計會在什麽時候簽署，目前在簽署方面有沒有什麽障礙?

高峰回應稱，中韓自貿協定於2015年12月20日正式生效。協定實施兩年多以來，雙方已經實現了四次削減關稅，目前雙方零關稅的産品已經覆蓋雙邊貿易額的50%。在協定的帶動下，2017年中韓雙邊貿易額達到了2802.6億美元，同比增長10.9%。中韓自貿協定降低了兩國在日用化工、服裝鞋帽、家電、農水産品等領域商品的關稅，為兩國企業和人民帶來了實實在在的利益。

高峰表示，今年3月，中韓雙方在韓國首爾舉行了中韓自貿協定的第二次聯委會，雙方積極評價自貿協定對兩國貿易投資所起到的促進作用，併就推動自貿協定項下貨物貿易、海關質檢、經濟技術等領域的合作達成了諸多共識。同期，中韓雙方還舉行了中韓自貿協定第二階段的首輪磋商，將採用負面清單的方式提升雙邊服務貿易和投資的自由化水平。雙方承諾將盡早完成第二階段談判，為兩國經貿合作註入更大的活力。

高峰指出，關於你提到的中日韓自貿協定的問題。在剛剛舉行的第七次中日韓領導人會議上，三國領導人發錶了《聯合宣言》，重申將進一步加速中日韓自貿區的談判。我們希望與日方和韓方共同努力，力爭盡早達成一份全面、高水平、互惠，而且具有自身價值的自貿協定。

來源：中新網

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