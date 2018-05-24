宏達電新機助攻 VR新生態大會明日登場 盤中股價上揚

宏達電 (2498) 首季受惠與 Google 交易 Pixel 團隊獲利入帳，終止連虧 11 季命運，轉虧為盈，每股盈餘大賺 25.7 元，隨著連續發表 HTC Desire 12 + 及今年最新年度旗艦機 HTC U12+，加上一年一度 VR 年度盛會，2018 HTC 新生態大會暨旗艦手機發布 (VEC2018) 將於明 (25) 日在深圳登場，宏達電盤中股價上揚。宏達電除推出 HTC U12 + 旗艦機，此次更將推出五月天 HTC U12 + 限量版手機，據了解，最快將於 7 月上旬開始預購。



此外，宏達電積極轉型發展 VR 領域，宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，為了讓 VR 產品 VIVE 不與消費者感覺距離太遠，預計從 6 月 1 日起，HTC 專賣店全台 15 家門市將導入 VIVE VR 體驗，並將於三家大型專賣店打造全新型態概念 VIVE HOME，未來手機與 VIVE 會做最完整的整合，陳柏諭強調，宏達電已準備好迎接未來 VR、AR、AI 與 5G 大整合新時代。



宏達電近年積極布局中國 VR 市場，一年一度 VR 年度盛會 2018 HTC 新生態大會暨旗艦手機發布 (VEC2018) 將於明 (25) 日在深圳登場。

