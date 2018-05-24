〈欣陸投控展望〉今年將在軌道與電廠建設著力

欣陸投控 (3703-TW) 去年稅後純益 7.88 億元，每股純益 0.96 元，創近 4 年來新高，執行長洪義乾今 (24) 日指出，土木營造工程收入佔欣陸投控全體營收約 80.95%，今年將持續在軌道工程與高端建築市場等核心能力所在處提高獲利，並將發展電廠建設成為未來核心能力之一。

欣陸投控去年每股純益為 0.96 元；該公司日前董事會決議擬配發每股現金股利 0.6 元。

洪義乾指出，欣陸去年土木營造、不動產開發及環境工程三大事業體營收都穩健成長，尤其是土木營造與不動產開發表現更佳。

洪義乾指出，去年土木營造工程收入占欣陸投控全體營收的 80.95%，主要來自大陸工程公司業務項目，總收入約 229.78 億元，大陸工程 2018 年發展策略主軸為著重毛利率提升，並持續在軌道工程及高端建築市場等核心能力所在處提高獲利，同時將電廠建設發展成為未來核心能力之一。

洪義乾強調，為面對國內外激烈的競爭環境，大陸工程將持續培訓各工項專才以強化核心競爭力；國內營造業務部分，除積極參與政府重大公共建設，也將進一步評估能源相關營造業務；海外營造業務部分，將藉由結合當地合作廠商及建立人才培訓機制，強化當地業務發展與工程執行能力。

至於不動產開發業務佔欣陸投控營收約 16.04%，主要來自大陸建設公司業務項目，總營收 45.54 億元。

洪義乾說，2018 年房地產市場在經濟復甦及房價降低等因素下，自住型需求穩定成長，預期今年房地產市場，將為價穩量增穩定格局。大陸建設將以雙北市及台中市為主要開發區域，並評估其他都會區域之發展潛力。產品規劃方面，將依目標客層需求及地點特質，開發首購及自住型小坪數高端住宅產品。

海外市場部分，為分散市場風險，大陸建設除原有馬來西亞投資案外，也進軍美國舊金山進行開發案，未來將持續觀察其他海外市場機會。

洪義乾強調，環境工程是穩定收入來源。在業主許可下，欣達環工的「中壢污水下水道 BOT 計畫」及「埔頂污水下水道 BOT 計畫」均已進入先行施工期，「鳳山溪污水處理廠 BTO 計畫」則預定於今年第 3 季開始正式營運。目前除持續在污水及回收水等水務市場耕耘外，也將進一步開發生質能源及固體廢棄物處理等市場業務。