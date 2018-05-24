《中國企業海外可持續發展報告2017》在日内瓦發布

據新浪財經 5月24日消息，當地時間5月23日上午，《中國企業海外可持續發展報告2017》發布活動在瑞士日内瓦舉行。

《中國企業海外可持續發展報告2017》，是由國務院國資委研究中心、商務部研究院、聯合國開發計劃署共同撰寫，以助力“一帶一路”沿線國家和地區實現聯合國2030年可持續發展議程為主題，探討中國企業在此過程中所扮演的重要角色，重點研究將其業務發展與2030 年可持續發展議程相結合所創造的經濟、社會和環境價值。

國務院國資委研究中心副主任盧永真在緻辭中談到，日内瓦發布活動是報告在中國境外進行的首次發布，能夠增進國際社會對中國企業在助力“一帶一路”沿線國家和地區實現2030年可持續發展議程方面所做工作的了解，促進中國企業更好地融入“一帶一路”沿線國家和地區，實現各方的合作共赢和可持續發展。

國務院國資委研究中心處長、研究員張金城介紹了報告的主要内容。報告詳細披露了中國企業在“一帶一路”沿線國家和地區，在社會、經濟、環境、治理等方面的可持續發展錶現。

報告認為，“一帶一路”倡議與2030年可持續發展議程在理念相通、目標契合、平台共享等方面具有高度共通性，協力推動發展領域的變革和創新。中國企業是促進“一帶一路”沿線國家和地區實現2030年可持續發展議程的積極力量，可以為沿線國家和地區實現2030 年可持續發展議程發揮重要作用。同時，參與和踐行2030 年可持續發展議程與“一帶一路”倡議也為中國企業提供了新的機遇。展望未來，中國企業應當在戰略、文化和決策中堅持負責任、可持續的價值原則，遵循反映“絲路精神”與2030年可持續發展議程理念的行動指引和措施建議。

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