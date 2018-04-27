大股東不願放棄控制權 俄鋁制裁危機再起 國際鋁價勁揚

據《彭博》引述知情人士指出，俄鋁 (0486-HK) 主席兼大股東 Oleg Deripaska 無意放棄控制權，代表俄鋁恐難以逃脫遭制裁的命運。消息傳出後，鋁價短線快速飆升。倫敦金屬交易所 (LME) 3 個月期鋁一度衝上每噸 2316 美元，上漲逾 3%。

知情人士說，Deripaska 寄望於歐洲政府的遊說，藉以和緩美國的制裁行動。他還在近日改組了公司高層，將注意力集中在制裁相關事項，並計畫直接參與事態處理。

美國先前開出條件，如果 Deripaska 放棄俄鋁控制權，可考慮不對俄鋁制裁。若此路不通，恐僵局難解，歐洲鋁業為此憂心忡忡，表示如果在制裁實施前的過渡期間，無法解決問題，將帶來市場更大的混亂。

在倫敦 CRU 集團舉辦的倫敦鋁業會議上，Hammerer Aluminium Industries GmbH 執行長 Rob van Gils 表示，如果問題得不到解決，對歐洲將帶來巨大損害，更超過對普丁的傷害。這家公司主要為包括汽車行業在內的客戶擠壓鋁材。

知情人士說，雖然面對巨大壓力，Deripaska 依然相信，自己可以在保留控制權下解決制裁問題，並試圖尋求新的航線及替代客戶。

LME 3 個月期鋁周四收盤漲幅縮減，仍上漲 1.3%，報 2275 美元。