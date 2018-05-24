光大科技攜手騰訊雲成立金融科技創新實驗室

光大牽手互聯網金融企業又有新動作。24日，光大科技與騰訊雲分别代錶光大集團與騰訊集團簽約，共同成立“光大-騰訊金融科技創新實驗室”。

根據合作協議，雙方將加強新一代互聯網化金融雲平台的合作，加快光大集團整體IT架構的雲化，支撐金融科技能力在銀行的加速落地;加強大數據領域合作，在風險控製方面的技術及大數據方面進行交流合作等領域實現共赢;進一步加強雲繳費領域的運營合作，共同推進雲繳費模式的創新;共同開展企業微信、微信增值服務、供應鏈金融、跨境綜合金融服務等業務場景的創新應用。

3月29日，光大集團和騰訊集團簽訂戰略合作協議。根據協議，雙方將在金融服務、金融科技、生態環保、健康及旅遊等方面進行合作，併在大數據、雲繳費、信用卡、理財、供應鏈金融、創新實驗室等方面開展合作。本次共建金融科技創新實驗室，是對雙方戰略合作的具體推進與落實。

光大集團執行董事、光大銀行行長張金良表示，金融科技與信息技術正在深刻影響和改變著金融業態，實驗室成立後，光大和騰訊將遵循“資源優先共享、服務優先支持、渠道優先互通”的合作原則，充分發揮雙方在各自領域的領先優勢,實現協同發展。通過建立“光大-騰訊金融科技創新實驗室”,搭建聯合工作載體，充分運用已有“創意直通、閉環運作、成果孵化”的創新機製，開展技術研究、金融服務模式優化、創新産品孵化。

騰訊集團高級執行副總裁、社交網絡事業群總裁湯道生表示，此次戰略簽約，通過共同建立金融科技創新實驗室，將打造雙方在金融科技領域深化合作的重要入口和平台，為未來更多業務的深化融合帶來空間和機遇。騰訊也希望通過積累所有科技能力，幫助各行各業提升核心競爭力。

此前的5月22日，光大銀行、光大科技已與螞蟻金服簽署戰略合作協議，三方將在雲繳費、金融科技等方面展開深入合作，併將共建“數據共創實驗室”，以助力光大銀行數字化轉型。

據了解，近年來，光大集團與光大銀行在加緊自主知識産權研發、提升自主知識産權率的同時，堅持開放合作理念，不斷加強與互聯網企業合作，通過合作集各方所長，共同孵化創新服務模式，不斷提升現有金融業務的效率和客戶體驗。

來源：中國證券網

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