【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週三上升，因美聯儲公布會議紀要暗示維持漸進加息步伐。道瓊斯指數上升 0.2% 至 24,887 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,733 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,426 點。美國啟動對進口汽車、卡車及零部件 232 調查，特朗普稱考慮對進口汽車征收 25% 關稅。

油價週三下跌，因 EIA 公布上週美國原油及汽油意外增加，同時 OPEC 考慮增加原油產量以彌補伊朗和委內瑞拉供應可能減少的缺口。紐約 7 月期油下跌 0.5% 至每桶 71.84 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,294.8 美元。

香港和內地股市週三下跌。有消息指煤炭企業遭發改委要求降價，煤炭股受壓，其中中國神華（1088.HK）及兗州煤業（1171.HK）分別大跌 6.4% 及 9.3%；而電熱股則受惠走高；中國下調汽車進口關稅至 15%，刺激汽車經銷股上揚，永達汽車（3669.HK）及中升控股（881.HK）股價分別上漲 6.3% 及 4.6%；個股方面，金山軟件（3888.HK）首季股東應佔溢利同比大減 50.4%，股價下跌 1.1%。恒生指數下跌 1.8% 至 30,666 點，國企指數下跌 2.1% 至 12,091 點，香港股市成交金額增加 20.3% 至 1,154 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 3,169 點，滬深兩市成交金額增加 4.1% 至人民幣 4,565 億元。

◆行業及公司新聞

◇博雅互動（434.HK）公布 2018 年第一季業績，收益人民幣 1.6 億元，同比下跌 28.1%，但受惠於行政開支按年減少人民幣 2,279 萬元（研發開支同比下降人民幣 1,511 萬元）及其他收益（主要為金融資產公平值變動）同比增加人民幣 2,616 萬元，股東應佔溢利按年增長 21.6% 至人民幣 8,202 萬元。公司表示政府部門尚未出台《棋牌類網絡遊戲管理辦法》（自 6 月 1 日起全面禁止運營德州撲克類遊戲），仍未獲知任何有關該傳聞的最新進展。

◇香港興業（480.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔溢利將同比增長 1.7-1.9 倍至 22.2-23.9 億港元（上半財年按年上升 25.5% 至 7.6 億港元），主要受惠於出售收益及重估價盈餘。現價相當於約 2.7-2.9 倍 2018 財年市盈率。

◇信利國際（732.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年第一季業績將同比大幅下跌約 80% 至約 1,248 萬港元，因收益按年下跌約 26.3%（中國智能手機出貨量下跌）、及衍生金融工具公平價值變動同比減少 8,800 萬港元。

◇耀才金融（1428.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收入 9.4 億港元，同比增長 67.9%；股東應佔溢利按年大增 89.8% 至 5.2 億港元（與此前盈喜公告預期一致）。建議派發末期股息每股 9.1 港仙，同比增加 89.6%。現價相當於 8.6 倍 2018 財年市盈率。

◇東江集團（2283.HK）控股股東集東將以 5.8 港元（較最後收盤價折讓 6.5%）配售最多 4,000 萬股（相當於現有股本 4.8%），集東於公司的權益將從 44.6% 下降至 39.8%。

◇Dynam Japan（6889.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，總收益 1,521 億日圓，按年下跌 3.0%；受惠於經營開支及融資開支按年下降，除稅前溢利錄得同比增長 13.3%，加上所得稅僅同比增加 6.5%，股東應佔溢利 109 億日圓，同比增加 16.1%。建議派發末期股息每股 6 日圓，全年股息合共每股 12 日圓，同比持平。現價相當於 10.2 倍 2018 財年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

