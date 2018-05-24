國務院：進一步深化中國(廣東)自由貿易試驗區改革開放

5月24日，國務院印發了《進一步深化中國(廣東)自由貿易試驗區改革開放方案》明確，以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，加快建設粵港澳大灣區國際航運、國際金融、國際科技創新的重要承載區，打造與港澳營商環境對接、經濟發展協同的合作體系。

《方案》提及，將建設國際航運樞紐，擴大對21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區港口的投資，打造全球港口鏈。暢通與香港之間的物流大通道，創新與香港港口的通關模式，發展海空聯運中轉業務，建立與香港機場的快件海空聯運、鐵空聯運通道。此外，還將打造高端航運服務集聚區、建設國際貿易中心等。

觀點地産新媒體查閱獲悉，《方案》還明確，將推進廣州南沙粵港深度合作區先行區、粵澳産業園、粵澳信息港、廣東海洋經濟綜合示範區和橫琴國際休閑旅遊島等重大項目建設。

建設粵港澳青年創新創業合作示範基地。推進南沙粵港澳(國際)青年創新工場、前海深港青年夢工場、橫琴澳門青年創業谷等粵港澳青年創新創業平台建設。

支持粵港澳機構(銀行機構除外)合作設立人民幣海外投貸基金，為企業“走出去”開展投資、併購提供投融資服務。

主動對接與“一帶一路”沿線國家和地區的合作項目，完善“前港、中園、後城”的合作模式。與“一帶一路”沿線國家和地區自由貿易園區在投資、貿易、金融等方面開展功能對接。

來源：觀點地産網

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