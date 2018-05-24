華人策略控股(08089-HK)斥9600萬購人工智能技術業務

華人策略控股(08089-HK)公布，公司之全資附屬公司Goal Set Investments Limited斥資9600萬元，向北京華鼎滙金投資有限責任公司、汪名一、常偉、劉靖衡與周鵬宇5位作為賣方，購入北京金准韋特智能科技有限公司55%股權，收購代價中，300萬元以現金支付，9300萬元將以發行可轉換為可換股債券之可轉換票據之方式償付，可換股債券可兌換4133萬股份，佔已擴大後股份16.6592%。換股價將於可釐定經調減本金額及換股股份數目時按下列公式計算得出。

北京金准韋特智能科技主要從事人工智能技術之設計、開發、轉讓、創新、管理及相關業務，並提供有關人工智能之全方位諮詢服務。目標公司透過配有「深度學習」技能、業務智能及數據管理軟件服務的專利開創分析系統，協助客戶以具效率及效益的方法作出商業決策。

公司不時尋求不同行業的業務機會，以拓寬集團的收入來源。憑藉目標公司在人工智能技術方面的豐富經驗，收購事項能夠為集團提供機會，將與人工智能有關的管理業務及諮詢業務納入集團的業務版圖。完成後，董事會預期集團的收入來源將會擴大，盈利能力將會增強。

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