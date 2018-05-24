美股盤中─中國貿易擔憂 Target財報不佳 道瓊下跌150點

美國股市週三中場下跌，道瓊一度下跌 150 點。大型零售商 Target 公布獲利低於預期，美國與中國的貿易談判仍不確定，為股市利空。川普總統說，目前的協商可能太難，難有結果。

台北時間 00:07

道瓊工業平均指數下跌 134.17 點或 0.54% 至 24700.24。

Nasdaq 指數下跌 2.16 點或 0.03% 至 7376.30。

S&P 500 指數下跌 6.50 點或 0.24% 至 2717.57。

川普總統說，對目前的貿易協商，並不滿意。過去二天，由於美國與中國的貿易協商具有不確定性，股市投資人謹慎。

川普週三淡化了對貿易協定的預期，顯示貿易談判可能有新方向。

川普總統於週三上午發布推文指出：「我們與中國的貿易協商進展良好。但最終，我們可能必須使用不同的架構，目前的架構難以完成，待完成後，再驗證結果。」

週一，中美兩國同意某種架構，解決貿易爭議，雙方關係可望改善。但今日消息則持否定態度，增加了市場的不確定性，股市回檔。

原油週三擴大跌幅。一份報告顯示，美國原油庫存大幅上升，OPEC 供給可望增加，以彌補伊朗與委內瑞拉的供給不足，為利空。

布蘭特原油下跌 1.22 美元至每桶 78.35 美元。美國原油下跌 68 美分，至每桶 71.52 美元。

個股消息方面，零售商 Target 股價下跌逾 5%。該公司公布第一季獲利低於預期。

台北時間 02:00 Fed 將公布上次會議記錄。

