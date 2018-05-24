美股盤後─Fed願意讓通貨膨脹上升 股市清除跌幅 道瓊收高52點

聯準會 (Fed) 說，願意讓通貨膨脹上升，並暫時突破目標水準。該消息激勵美國股市清除早場跌幅，終場收高。

Fed 公布 5 月會議記錄顯示，經濟持續成長，央行願意讓通貨膨脹短暫突破目標水準。通貨膨脹短暫溫和突破 2%，符合委員會的對稱性通貨膨脹目標，即 2% 上下範圍目標。



道瓊工業平均指數收高 52.40 點或 0.21% 至 24886.81。

Nasdaq 指數收高 47.50 點或 0.64% 至 7425.96。

S&P 500 指數收高 8.85 點或 0.32% 至 2733.29。

費城半導體指數收高 6.98 點或 0.51% 至 1373.95。

多數決策官員預期通貨膨脹將持續上升，但對於是否應持續上升，則意見分歧。部份官員樂見物價進一步走高。

股市對 Fed 的會議記錄反應良好。傳統的防禦類股帶領股市走高。

道瓊開盤下跌逾 100 點，大型零售商 Target 公布獲利低於預期，美國與中國的貿易談判仍不確定，為股市利空。川普總統說，目前的協商可能太難，難有結果。

過去二天，由於美國與中國的貿易協商具有不確定性，股市投資人謹慎。川普週三淡化了對貿易協定的預期，他表示美國與中國的貿易談判應有新的方向。

週一，中美兩國同意某種架構，解決貿易爭議，雙方關係可望改善。但今日消息則持否定態度，增加了市場的不確定性，股市早場回檔。

分析師說，Fed 讓通貨膨脹高於 2% 目標，讓人安心。這顯示 2% 並非固定，而是包含上下範圍。