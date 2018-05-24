盤前財經大事搶先讀2018年5月24日

今日操盤前瞻

央行公布 4 月貨幣總計數

鴻海 FII 新股開放申購

美國 4 月成屋銷售

南韓央行利率決策

法說會：美律、新光金、中磊、康友 - KY、程泰、亞崴、華新科、中裕、創源、安克

股東會：力山、研華、南亞科、台灣高鐵、高野、安克、亞電、達興材料、中租 - KY、元大朝、群益期、亞翔、紘康、慶豐富

Fed 會議記錄支持 6 月升息 美元上漲至 2018 年高點

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週三上漲至今年以來高點，主要外幣遭遇賣壓。聯準會 (Fed) 公布 5 月會議記錄顯示，決策官員有意於 6 月升息，證實了市場預期。週三，美元指數上漲 0.5% 至 94.055。閱讀全文...

〈油價 80 大關〉能源 ETF 下跌 1.3% 專家：逢低加碼的時刻

對能源投資者來說，週二可能不太開心，因為美國能源產業 ETF (XLE-US) 收跌 1.3%，完全不像前一天油價登上 2014 年最高點的光景。閱讀全文...

〈金管會立院備詢〉產金分離燒到富邦金 顧立雄一個月內做處置

產金分離議題延燒，立委黃國昌昨 (23) 日表示，現行產金分離規範金融機構董事長或總經理，不得經營其他非金融事業的董事長或總經理，但當中存在漏洞，即副董事不在規範內，其中富邦金 (2881-TW) 蔡明忠和蔡明興兄弟就是一例，要求金管會調查，對此，金管會主委顧立雄表示，已請富邦金說明蔡明忠和蔡明興在台灣大、富邦金的分工與權責，會在 1 個月內處置。閱讀全文...

〈房產〉4 月五大銀行新承做房貸金額大減逾百億元 創 1 年來次低

台灣央行昨 (23) 日公布 4 月五大銀行 (包括台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款金額為 340.98 億元，較上月大減 104.38 億元，創一年來次低，央行說明，主要是 4 月有清明連假使工作天數減少，屬季節性因素，實際上，近期貸利率並無太大變動，今年以來六都買賣移轉動數年增 5.8%，顯示「目前看起來房市還 OK」。閱讀全文...

〈晶電法說〉Mini LED 應用下半年小量出貨 預估 2020 年將占 3 至 4 成產能

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 昨 (23) 日召開法說，晶電董事長李秉傑表示，Mini LED 應用的手機與電視產品預計下半年小量出貨，隨著市場規模成長，估到了 2020 年，晶電將有 3-4 成產能都會用於生產 Mini LED，看好應用前景發展，而 VCSEL 感測產品部分，今年底前有機會小規模試產。閱讀全文...



