【港股解碼】常山藥業實控人“精准減持”的背後是虛高的股價

最近常山藥業（300255-CN）一則公告把公司推上風口浪尖，公司公告稱，據統計數據顯示，國內ED（勃起功能障礙)患者人數約1.4億人，假設其中有30%接受治療，人數將達4200萬人，假設接受治療的ED患者每年都能多次使用藥物，未來中國潛在的市場規模有望達到百億元級別，市場空間廣闊。就是一篇公告讓公司股價連續兩個漲停，然而，“春江水暖鴨先知”在股價連續漲停兩日之後的最高價8.71元附近，公司實際控制人和高管精准減持，減持均價在8.70元附近，也就是最近的最高價，這樣精准減持難免不讓人聯想到—內幕交易。

（圖片來源：金鼎智贏）

提示可能被暫停上市

公司公布利好消息本身則沒有什麽問題，問題則出在公司實際控制人和高管在披露減持日期和實際減持時間上具有高度一致性。2017年10月28日丁建文、黃國勝、高樹華便同時披露減持計劃，3人的減持時間均爲公告之日起15個交易日後的6個月內，直至5月17日則是3人減持計劃到期前的最後一日。那麽剛好在2018年5月17日三人又是一同在股價最高位減持股票，這其中說沒有貓膩，估計都不會有人信吧。

（圖片來源：大智慧）

這樣赤裸裸的對股民財富洗劫，監管層也看不下去了，22日晚常山藥業被立案調查，這其中爲問題嚴重程度可想而知。據公司公告稱：公司因此受到中國證監會行政處罰，並且在行政處罰決定書中被認定構成重大違法行爲，或者因涉嫌違規披露、不披露重要信息罪被依法移送公安機關的，公司將觸及《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2014 年修訂）》第 13.1.1條規定的欺詐發行或者重大信息披露違法情形。截直至深圳證券交易所在十五個交易日內作出是否暫停本公司股票上市的決定。

話說回來，常山藥業這也算是罪有應得，在證監會嚴監管的背景下，竟然頂風作浪，公司持續釋放利好消息推高股價之後，實控人和高管則在股價最高點均紛紛大幅的精准減持。

2017年業績並沒有表面那麽“光鮮”

在2017年底整個醫藥板塊創下新低之後，A股醫藥公司高管和股東都紛紛增持自家股票，而常山藥業公司股東這麽迫不及待的想要減持自家股票就可以猜想到，常山藥業的業績做得不怎麽樣，心思全用在怎麽炒高自家公司市值，從而減持股票謀取短期利益上了。

從公司公布的2017年報看，主營業務是肝素産品産業鏈、能夠同時從事肝素原料藥和肝素制劑藥品研發、生産和銷售的龍頭企業之一。2017全年實現營收和淨利潤雙位數增長，其中實現營業收入14.2億元，同比2016年增長26.98%；淨利潤1.96億元，同比增長12.21%，表面看公司淨利潤和營業收入均保持雙位數增長，整體看業績也還不錯。但筆者通過對常山藥業2017全年業績報表分析之後發現，2017年常山藥業的業績並沒有表面上看的那麽光鮮。

（圖片來源：常山藥業財報）

筆者通過對常山藥業的財報分析之後發現，公司應收賬款這一欄同比2016年末增加至4億元，增加了約2.3億元，而同期公司淨利潤1.96億元，淨利潤同比2016年末增加了只有0.21億元。這也就是說公司賺的錢並沒有轉化成現金，相對的雖然賺錢了，但客戶都是賒賬，公司並沒有拿到實實在在的錢，如果公司不實行這種寬松的銷售政策，2017年業績能否增長則要打一個大大的問號。

（圖片來源：常山藥業財報）

截至2018年5月23日，常山藥業收盤下跌8.49%，收盤報收6.90元，動態市盈率35.5倍。那麽像常山藥業這種盈利狀況長期增速較緩，且分紅水平極低的醫藥股給35倍的市盈率合理嗎？答案是當然不合理，再加上公司實控人不顧及小股東利益，違規減持，就算公司市值跌到零，也是實控人咎由自取，所以對于像這種不顧及中小股東利益的公司，中小股東就應該用自己手中的投票權表示抗議。

作者：鄭鵬超

編輯：夏雨辰

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