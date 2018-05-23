生華科攜手史丹佛大學及美國PBTC 共同進行兒童腦瘤臨床實驗

新藥廠生華科 (6492-TW) 宣布，和美國知名的史丹佛大學醫學研究團隊，及美國兒童腦瘤聯盟 (PBTC)，共同組成抗兒童腦瘤大聯盟，並將共同開發並啟動新藥 CX-4945 於兒童惡性腦瘤髓母細胞瘤的人體一 / 二期臨床試驗。

生華科表示，美國兒童腦瘤聯盟將啟動旗下 12 所於全美各地聲譽卓越的兒童醫院及癌症中心，同步收錄病患。另外，美國兒童腦瘤聯盟也將自行投入經費執行本項臨床計劃，此試驗同時更獲得美國癌症研究中心 (NCI) 旗下的癌症治療評估計畫 (CTEP) 贊助全額臨床經費，預估超過 300 萬美元。

生華科董事長胡定吾表示，本次合作案已經醞釀一段時間，合作契機是史丹佛大學 SPARK 計畫的一個醫學研究團隊，曾經篩選數千個化合物大量進行臨床前的細胞試驗和髓母細胞瘤的病人腫瘤異種移植 (PDX) 試驗，結果發現只有 CX-4945 不但讓腫瘤縮小，甚至最後讓腫瘤細胞完全消失。於是主動向生華科提出全面性的合作計畫。

生華科總經理宋台生指出，兒童惡性腦瘤髓母細胞瘤的患者，目前的治療方式就是先以手術切除腫瘤，再以放射線治療腦部和脊髓，緊接著就是一年的綜合性化療藥物，不過病人幾個月就會產生抗藥性，但是根據史丹佛大學醫學研究團隊的臨床前數據，顯示 CX-4945 可以把癌細胞殺光。

宋台生表示，希望盡快與國際醫療專家推展臨床並上市，讓全球病童有機會被治癒。