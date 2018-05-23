智慧機電需求看好 新鼎盼進軍東南亞、印度搶攻智慧機場商機

新鼎 (5209) 去年在桃機第三航廈資訊通訊系統工程挹注下，在建及新簽約金額創 10 年來新高，也帶動今年第一季在建金額維持在水準之上，達 35.2 億元。新鼎指出，目前在桃機第三航廈仍多項工程現正公開招標中，將持續爭取，並將業務觸角邁向國際，積極爭取東南亞及印度智慧機場商機。除了第三航廈工程外，新鼎第一季得標業務主要來自智慧製造及智慧機電，包含台塑 (1301)、台積電(2330) 的管理系統導入服務，及玻璃面板廠配管線與歲修工程，新簽約金額達 1.3 億元。



新鼎第一季新簽約金額 1.3 億元，其中 61% 來自台灣市場，業務佔比為智慧製造 59%、智慧機電 34%、先進自動化 7%；第一季在建工程金額為 35.2 億元，其中 97% 來自台灣，業務佔比為智慧製造 87%、智慧機電 5%、先進自動化 8%。