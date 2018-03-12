中鼎及旗下崑鼎、新鼎大方配息 殖利率皆優於5%

中鼎 (9933) 去年在東南亞地區的工程訂單成長帶動下，稅後盈餘達 28.05 億元，年增 26.20%，EPS3.68 元，毛利率 7.14%，營益率 4.21%，經董事會決議，擬每股配息 3.23 元，以今日開盤股價 46.6 元計算，殖利率 6.93%。中鼎去年在東南亞地區訂單成長亮眼，去年新簽約金額達 444.46 億元，其中，東南亞地區占比達 35%，並再獲菲律賓石化工程，總金額逾 7000 萬美元，東南亞成長力道強勁。



而旗下崑鼎 (6803) 去年在少了澳門售電調整金收入後，獲利較前年下滑，稅後盈餘 7.61 億元，年減 10.22%，EPS11.41 元，毛利率 28.11%，營益率 24.05%，董事會決議擬每股配息 9.68 元，以今日開盤股價 171.0 元計算，殖利率 5.66%。



旗下新鼎 (5209) 去年稅後盈餘 7589 萬元，年增率 4.80%，EPS3.23 元，毛利率 15.39%，營益率 6.97%，董事會決議擬每股配息 2.877 元，以今日開盤股價 47.50 計算，殖利率 6.05%。



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