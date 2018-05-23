iPhone遭唱衰 和碩童子賢：通訊產品與消費性電子為今年成長雙引擎

和碩 (4938) 最近飽受被動元件缺料問題困擾，不過，董事長童子賢對於今年成長展望仍審慎樂觀，同時認為今年雖 PC 市場需求疲軟，但通訊與消費性電子兩大業務均可望成長，間接也對今年以來，外界唱衰 iPhone 的聲音做了回應。和碩預計在 6/21 召開今年度的股東大會，去年 EPS 為 5.66 元，較前一年的 7.5 元衰退，將配發 4 元現金股利。近日和碩的年報與議事手冊等相關文件出爐，童子賢在營業報告書中指出，去年營收雖成長，但獲利下滑，主因為在傳統旺季中，人力成本大幅上揚影響。



對於今年展望，童子賢展現信心，他表示，和碩為了追求未來兩到三年的成長，去年進行了產能的擴充，該公司將持續推動既有產品線的成長，拉升整體產能利用率，亦將努力開拓產品線，從深耕既有客戶，擴大合作範圍以及拓展新客戶兩方面著手，以拓展業務。



他認為，今年三大產品線中，除了資訊產品因市場需求仍舊疲軟，恐將持續下滑之外，消費性電子與通訊產品均可望成長。在通訊產品方面，他認為，雖進入成熟期，成長速度放緩，但和碩在產業中仍有一定的成長空間。至於物聯網加速成長帶動，和碩消費性電子與通訊品牌廠商也推出各式產品，包括節能、居家安全、語音助理、車聯網等新產品，該公司因配合客戶的腳步，積極朝向相關產品進步佈局，可望順勢創造新一波的成長。

