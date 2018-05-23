永大爆經營權之爭 市場派提現況三大缺失 擬全面進入董事會

永大 (1507) 將於 6 月 28 日召開股東會，據了解，代表市場派的永大前總經理許作名 (為現任董事長的堂弟) 積極收購委託書，目標在股東會全面改選董監事中進入董事會，使得永大爆發經營權之爭。據了解，市場派也提出永大中國業績下滑、用人不當導致員工離職及投標案件減少等現今經營團隊三大缺失，盼能獲得小股東支持進入董事會，使得今年永大股東會將上演經營權之爭。永大指出，目前永大 9 席董事 3 席監察人，其中有兩席為獨立董事，預計今年仍維持 9 席董事，但獨立董事增加至 3 席，監察人則改為審計委員會。



據了解，市場派策動醞釀將董事席位擴增至 15 席，並有意搶下其中的 4 席獨立董事，目前正積極徵求委託書，除搶下董事席次外，也有意取得經營權。不過據了解，若要擴增董事席位也必須等到 6 月 28 日股東會改選完才能修改章程。



永大表示，公司委託元大證券收購委託書，聯合徵求人股權數至少有 20%，但市場派透過三家通路商收購委託書，徵求人有上限，最多只能取得 9% 股權，顯見公司派仍占上風。



目前永大經營權最大變數在於外資持股 52%，成為左右公司派還是市場派的決勝關鍵點。儘管外資通常是支持公司派，但若外資投棄權票，將對公司派較為不利。



市場派也控訴公司派經營不善，尤其大陸市場更是節節敗退。市場派認為，2016 年到 2017 年大陸整體市場恢復成長，但永大中國卻持續下降，不論接單、出貨或營收都未隨市場成長，以致目前市占率的排名跌出 10 名之外。



市場派直指，永大中國業績快速下滑，無非是公司政策失誤以及經營階層用人不當造成的。2017 年初總經理異動，一些高階幹部也因理念與決策階層不合，先後離職，致使公司治理出現嚴重問題，加上公司在 2016 年到 2017 年中離職的員工共計 1300 餘人，戰力全面崩跌，這些問題造成 2016 年與 2017 年間連續兩年營收衰退，影響眾多股東的權益。



工程押標金包涵參與投標的投標保證金、中標後的履約保證金。永大在台灣部分，押標金由 2016 年 1491 萬元到 2017 年大幅增加至 2320 萬元，顯示台灣部分接單穩定。但大陸的押標金餘額自 2015 年開始下降，2017 年押標金更大幅減少 1.5 億元降至 4.4 億元，明顯公司不積極參與案件的投標，而投標案件少的相對結果就是訂單量減少。可預見後續經營策略如不趕緊調整，大陸的市占率、營收與獲利狀況勢力將雪上加霜。