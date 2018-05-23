【異動股】芯片板塊快速拉升 海特高新(002023-CN)漲停

午後，國産芯片板塊快速拉升，截止發稿，海特高新(002023-CN)封板漲停報14.85元，綜藝股份(600770-CN)漲6.51%報7.69元，江化微(603078-CN)漲5.16%報48.1元，明陽電路(300739-CN)漲5.02%報34.3元，潤欣科技(300493-CN)、盈方微(000670-CN)漲超4%，浪潮信息(-CN)、聖邦股份(300661-CN)、國民技術(300077-CN)、必創科技(300667-CN)、北方君正(300223-CN)等股均紛紛拉升漲超3%。

據經參消息，日前從工信部獲悉，為推進《國家集成電路産業推進綱要》落地，中國將針對集成電路先進工藝和智能傳感器創新能力不足等問題，出台一系列政策“組合拳”，加速多個重點關鍵産品和技術的攻關，以此促進中國集成電路産業的快速健康發展，併縮小我國集成電路産業和世界先進水平的差距。

近日河北省政府辦公廳印發《關於加快集成電路産業發展的實施意見》，提出在雄安新區布局建設國家實驗室、國家重點實驗室、工程研究中心等一批集成電路領域國家級創新平台，努力打造全球集成電路創新高地。

到2020年，河北省集成電路産業主營業務收入年均增速30%以上，引進5-10家集成電路上下遊企業，培育3-5家具有國内領先水平的集成電路設計服務及集成電路專用材料企業。

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